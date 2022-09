Conférence des ambassadeurs de France: Ukraine, désinformation... Emmanuel Macron trace la feuille de route

... Une guerre d’annexion à nos portes, menée par une puissance dotée, membre permanent du Conseil de sécurité, adossée à une guerre hybride déployée à l’échelle mondiale, et une déconstruction historique des cadres qui permettaient de réguler la mondialisation et les relations entre nations, c’est ça la guerre en Ukraine. Et donc, je le dis ici avec beaucoup de force parce que c’est un changement profond pour notre pays et notre diplomatie. Le temps où nous pouvions espérer tirer les dividendes de la paix est révolu, et je pense pour longtemps, parce qu’il va nous falloir la défendre et la rebâtir. Le temps où nous pensions pouvoir jouir de nos libertés sans en payer le prix est dépassé, il nous faut chérir notre liberté et nos valeurs, mais il va nous falloir les défendre, nous battre pour elles, et accepter toutes les conséquences que cela implique quand d’autres se battent en notre nom pour elle, ce qui se passe exactement aujourd’hui en Ukraine. Et le temps où l’ordre international, défini après la Seconde Guerre mondiale, consolidé à l’issue de la Guerre froide, était au cœur des relations entre les nations est battu en brèche, il nous faut le reconstruire...