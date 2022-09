France: les formations agricoles ont le vent en poupe

Les 804 établissements scolaires spécialisés dans l'agricole attirent de plus en plus. Après une baisse du nombre d'élèves cette dernière décennie, on revient finalement à un nombre qui se rapproche des années records de la fin des années 1990. Et cette année, on attend encore plus d'élèves.

Publicité Lire la suite

Près de 230 000 élèves ont fait leur rentrée 2022 dans les établissements de l'enseignement agricole. Un effectif qui continue d'augmenter, à un rythme de plus en plus soutenu. Au lycée du Briacé, à Ancenis, près de Nantes, parmi les filières, une classe se concentre sur l’élevage. C'est la première fois que cette classe fait le plein, avec 25 élèves, mais surtout avec une majorité de filles, relate Matthieu Bonhoure, notre correspondant à Nantes.

Au milieu des 3 hectares de terrain, les 25 élèves découvrent le visage de leurs copains, et surtout de leurs copines. Elles sont 13 filles pour seulement 12 garçons. « On commence par faire l’appel pour nos deux classes : Maeva, Angèle, Alice, Lena… » Et parmi toutes ces jeunes filles, il y a Flavie. Elle a déjà fait un stage de cinq mois, « dans une ferme de vaches laitières, la vie de paysan quoi ! J’aime bien la traite, le nettoyage des tracteurs, tout ça. »

À seulement 16 ans, elle a un rêve : avoir sa propre exploitation d'élevage bovin un jour, « parce que j’adore les animaux, et puis on est beaucoup en contact avec la nature, tout ça j’aime bien. »

Dans la salle de classe, cette majorité de filles surprend même Jean-Pierre Cann. Le professeur principal de cette filière Élevage et Grandes cultures n'a jamais vu ça. « On sent vraiment un renouveau dans l’agricole, avant on n’avait que des classes de garçons, dit-il. Moi, je crois que c’est l’une des premières fois qu’on a plus de filles que de garçons, c’est une belle chose. »

De nouveaux profils

Lui, qui a vu défiler des dizaines de générations, note que c'est la première fois aussi que la classe fait le plein pour la rentrée : « Ça fait très plaisir, nous on enseigne dans un lycée agricole, c’est un peu la filière royale, donc on est très content d’avoir des classes aussi importantes. »

Ce sont aussi des profils nouveaux, éloignés du milieu agricole. En 1990, 35% des élèves venaient d'une famille d'agriculteurs, contre seulement 10% maintenant. Par ailleurs, selon les chiffres de l’Insee, agriculteurs en polyculture-élevage, éleveurs de bovins, céréaliers, viticulteurs, maraîchers, patrons-pêcheurs, entrepreneurs de travaux agricoles, etc. : en France, en près de quarante ans, alors que la taille des exploitations a augmenté, la part des agriculteurs exploitants dans l'emploi a fortement diminué, passant de 7,1 % en 1982 à 1,5 % en 2019. L’agriculture française a perdu 80% de ses exploitations et plus de cinq millions d’emplois agricoles en un demi-siècle.

Fin 2021, selon le recensement décennal effectué par le ministère de l'Agriculture, les trois quarts des agriculteurs exploitants étaient des hommes et 58% étaient âgés de 50 ans ou plus. La proportion de femmes cheffes d'exploitation était de 27%.

Une part croissante dédiée à l'agroécologie

Face au changement climatique et à ses conséquences environnementales et de souveraineté alimentaire auxquelles l'agriculture est confrontée, l’enseignement agricole a initié, en 2020, le plan national de transformation : « Enseigner à produire autrement pour les transitions et l’agroécologie ». L’objectif est de faire évoluer les formations proposées par chaque établissement, en lien avec le contexte agricole local.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne