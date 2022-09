France: un Conseil de défense énergétique pour rassurer les Français

La Première ministre, Elisabeth Borne, et le président de la République, Emmanuel Macron, ici photographiés à l'occasion de 82e anniversaire de l'appel du Général De Gaulle, le 18 juin 2022.

Emmanuel Macron a réuni vendredi 2 septembre un Conseil de défense consacré à la crise énergétique. Objectif : examiner les différents scénarios pour préparer le gouvernement à toutes les situations qui pourraient survenir pendant l'hiver, et éviter le rationnement ou les coupures. Il n'y a pas eu d'annonce concrète à l'issue de ce Conseil, mais l'objectif était surtout d'expliquer en quoi consiste la « sobriété » et de rassurer les Français.

L'idée est de dire aux Français que « si on s'organise, on va passer l'hiver », explique un membre du gouvernement pour résumer l'objectif de ce Conseil de défense sur l'énergie.

« Pour éviter le pire, il faut s'y préparer. » Une communication qui nuance le discours assez alarmiste d'Emmanuel Macron. Depuis la rentrée, le président explique en effet que « l'abondance » et « l'insouciance » sont terminées.

En choisissant le format du Conseil de défense, Emmanuel Macron a voulu montrer le danger de cette crise, mais dire aussi qu'elle était sous contrôle.

Le « parler vrai », revendiqué à l'Élysée, consiste à expliquer les risques tout en donnant des solutions pour rassurer. « Ce n'est pas "tout va bien, Mme la marquise", mais pas non plus du sang et des larmes », résume le même ministre.

Le gouvernement veut également éviter de donner des leçons aux Français. Il cherche à appeler avant tout à leur responsabilité pour baisser le chauffage, éteindre les lumières et participer à l'effort collectif, car, dit-on, « la meilleure manière d'économiser de l'énergie, ce n'est pas de mettre un flic derrière chaque compteur ».

La ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier Runacher, a par ailleurs annoncé que les prix de l'électricité continueront d'être en partie compensés et que la France a constitué un stock de gaz à hauteur de 92% de ses capacités.

Face à l'explosion des prix de l'électricité et du gaz, des entreprises sont déjà contraintes de réduire leur production. C'est le cas de l'industrie du verre, particulièrement gourmande en énergie.

Chez Duralex, le four de l'usine sera bientôt mis en veille. Le fabricant de verre stoppe sa production pour l'hiver. Face à la crise énergétique, les entreprises se rationnent déjà Alexis Bedu

