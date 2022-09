Pénurie d’énergies en France: vers des délestages cet hiver?

Pour l'électricité, avant d'en arriver au délestage, RTE, l'entreprise qui gère le Réseau de transport d'électricité de France, dispose de plusieurs moyens. AFP PHOTO / BORIS HORVAT

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Emmanuel Macron a réuni ce vendredi matin 2 septembre, ce que l'Élysée appelle un Conseil de défense sur l'énergie. Objectif : faire le point sur l'approvisionnement en gaz et en électricité. L'été touche à sa fin en Europe et cette question devient plus sensible. La France a quasiment fini de remplir ses stocks de gaz mais des pics de froid pourraient provoquer des tensions si par ailleurs les économies d'énergies ne sont pas suffisantes. Quant à l'électricité, bon nombre de réacteurs nucléaires sont à l’arrêt et la sècheresse a réduit les stocks hydrauliques. Résultat : la possibilité de délestages cet hiver est parfois évoqué.