Crise de l’hôpital en France: «les conditions de travail sont catastrophiques»

L’hôpital en crise encore et toujours. Le diagnostic n’est pas seulement celui des personnels hospitaliers, c'est aussi celui de l’exécutif. Conditions de travail très difficiles, manque de soignants et particulièrement d’infirmiers et infirmières : l’hôpital peine à recruter. Rencontre avec un jeune infirmier nouvellement diplômé qui va bientôt commencer à exercer à l’hôpital. Il livre ses appréhensions.

Diplômé en février, Stéphane s’est accordé une pause de quelques mois avant de commencer à travailler en septembre à l’hôpital, avant le grand saut, mais pas vraiment dans l’inconnu.

Pendant ses stages, il a été confronté au manque d’effectifs et l’a subi. « J’ai eu plein de stages pendant lesquels je n’ai pas pu avoir un encadrement idéal parce que les conditions de travail étaient assez catastrophiques, confie-t-il à Valérie Cohen, du service France de RFI. Soit il manquait des soignants, soit il manquait un cadre, par exemple, pour organiser le travail, soit il y avait trop de charge de travail pour les infirmiers. Je me souviens d'une infirmière qui avait quatorze patients et qui vraiment n’arrêtait pas de courir partout, alors ça prenait du temps pour expliquer. Généralement, c’était toujours : “On en reparlera plus tard, on verra plus tard, là j’ai pas le temps ”, et je suivais le mouvement et c’est tout. »

Combler des brèches

Enthousiaste à l’idée d’exercer ce métier qu’il aime dans le service de réanimation qu’il a choisi, le jeune infirmier est aussi un peu inquiet : « Il faut savoir que, parfois, les infirmiers, on peut les déplacer d'un service à l'autre pour "combler" des brèches. Et en fait, on se retrouve parfois avec des infirmiers qui ne connaissent pas du tout le service. Exemple très clair : j’étais en stage en soins de suite et de réadaptation, en gériatrie, et ce jour-là je n’avais pas d’infirmière pour me former, il n'y avait pas d’infirmière non plus dans le service. C’est une infirmière en réanimation qui est venue : elle ne connaissait pas les vingt patients qui étaient là, or en réanimation, on est censés avoir entre deux ou trois patients. Là, changement radical, et tout autre cadre et elle a commencé à paniquer ! Je me souviens qu’elle a fini la journée en pleurs parce que malheureusement, elle n’arrivait pas à faire un soin. »

Stéphane le sait déjà, il n’exercera pas comme infirmier à l’hôpital toute sa vie.

