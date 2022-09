France: le fusion TF1-M6, un projet qui divise

Le projet de fusion des groupes de média TF1 et M6 est passé au crible par l'Autorité de la concurrence. Le collège de l'Autorité auditionne en effet les parties prenantes ces 5 et 6 septembre. Pour pouvoir célébrer leur union comme elles le souhaitent en début d'année prochaine, les deux chaînes télévisuelles doivent en effet convaincre l'Arcom, le gendarme de l'audiovisuel français, et l'Autorité de la concurrence.

L'affaire n'est pas très bien engagée pour TF1 et M6. Les services d'instruction de l'Autorité de la concurrence ont rendu un avis défavorable. Pour autant, rien n'est encore perdu pour les chaînes privées historiques. Le collège de l'Autorité, devant qui les auditions vont se dérouler, n'est pas tenu de suivre cet avis quand il rendra sa décision finale, attendue pour le mois prochain.

In fine, le gouvernement pourrait également passer outre ce refus s'il justifie de motifs d'intérêt général.

Craintes sur les prix de la publicité

Ce projet divise. Les annonceurs, par exemple, sont vent debout contre ce mariage. L'Union des marques, qui les représente, craint que le rapprochement de TF1 et M6 limite la concurrence sur le marché de la publicité, avec à la clef le risque d'augmentation des prix.

Il faut dire que les deux groupes représentent ensemble 75% des parts de marché de la publicité télévisuelle.

Le prix de la publicité inquiète aussi Xavier Niel, le patron de Free. Opposant farouche à cette opération, il a même lancé, en vain, plusieurs recours devant le Conseil d'État. Et ce n'est pas seulement la partie promotionnelle qui le préoccupe, Xavier Niel craint de ne pas pouvoir lutter contre ce nouveau géant dans les négociations pour distribuer les chaînes sur les box télécoms.

Des concessions ont donc été demandées à TF1 et M6. Le rapport des services d'instruction de l'Autorité de la concurrence n'est pas public, mais les deux chaînes ont fait savoir qu'elles n'entendaient pas se plier aux recommandations. Elles préfèreraient, le cas échéant, renoncer à leur mariage, grâce auquel elles espèrent dégager 250 à 350 millions d'euros de « synergies ».

Les deux groupes ont néanmoins proposé de faire quelques concessions, notamment de séparer leurs régies publicitaires pendant trois ans et de créer une régie séparée pour la radio. Cette dernière s'occuperait des publicités de RTL (M6) et des Indés Radio (TF1).

Mais, il leur faudra sûrement aller plus loin, selon une source proche du dossier consultée par l'AFP. La cession d'une chaîne secondaire ne serait pas exclue.

Pour M6 et TF1, tout l'enjeu est de savoir si le collège de l'Autorité de la concurrence redéfinira les contours du marché de la publicité vidéo en intégrant les géants mondiaux du streaming. Cela ferait mécaniquement baisser le poids des acteurs français.

Soutien de la concurrence

Au contraire, M6 et TF1 ont des soutiens. À commencer par la Société des auteurs et des compositeurs dramatiques (SACD). Elle considère que « l'émergence d'un groupe privé puissant à même de proposer une offre gratuite de qualité aux téléspectateurs et d'investir dans la création patrimoniale est une réponse nécessaire et urgente aux nouvelles concurrences numériques ». Netflix, Disney, Amazon ou même YouTube et Tiktok, grignotent du temps d'audience aux chaînes télévisuelles traditionnelles et attirent toujours plus d'annonceurs.

Par ailleurs, la patronne de France Télévisions, concurrent public de M6 et Tf1, est également favorable à ce rapprochement. Delphine Ernotte a déclaré devant le Sénat que son groupe avait « besoin de concurrents privés en bonne santé ». Elle expliquait alors que « si demain les offres privées se délitaient - ce qui n'est pas le cas aujourd'hui -, c'est tout le média télé qui tomberait ». Delphine Ernotte demande toutefois que l'opération soit accompagnée de « garde-fous ».

Quant à l'Arcom, le gendarme de l'audiovisuel, et au gouvernement, ils n'ont pour le moment pas affiché pour le moment de position claire. La décision de l'Arcom est attendue en novembre.

