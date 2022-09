France: des débuts laborieux pour le Conseil national de la refondation

Le président Emmanuel Macron lance le Conseil national de la refondation à Marcoussis, près de Paris, le 8 septembre 2022. © MICHEL EULER/AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Plus de 8h de discussions à huis clos et encore beaucoup de flou. Emmanuel Macron a lancé ce jeudi le Conseil national de la refondation à Marcoussis près de Paris. Une nouvelle instance censée améliorer les dialogues entre les forces vives du pays. Les oppositions de droite et de gauche ainsi que le syndicat CGT ont séché le rendez-vous. La quarantaine de participants n'était pas totalement convaincue par la « nouvelle méthode » promise par le chef de l’État.