France: une enquête du magazine «So Foot» accable les cadres de la FFF

Noël Le Graet, président de la Fédération française de football, le 21 septembre 2019 au Stade du Roudourou à Guingamp AFP/Archives

Texte par : RFI

Des révélations explosives, à quelques mois seulement du Mondial de football au Qatar. Le magazine français So Foot révèle, dans une enquête de six pages, fouillée, d'importants dysfonctionnements internes au sein de la Fédération française de football, la FFF. Il est question de messages à caractère sexiste, de problèmes d'alcool lors de soirées festives et de guerres intestines au sein de la direction de l'instance. Les témoignages sont accablants.