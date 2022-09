Attentats de janvier 2015 en France: ouverture du procès en appel

Deux hommes sont à nouveau devant la cour d'assises de Paris. C'est ce lundi 12 septembre 2022 que s'ouvre le procès en appel des attentats de janvier 2015 à Paris. Des attentats contre le journal Charlie Hebdo, des policiers et le magasin Hyper Cacher, qui ont fait 17 morts au total. À l'issue du premier procès en décembre 2020, les 14 accusés avaient écopé de peines allant de 4 ans de prison à la réclusion criminelle à perpétuité. Deux d'entre eux, Ali Riza Polat et Amar Ramdani, tous deux proches d'Amedy Coulibaly, ont fait appel.

Ali Riza Polat était le « bras droit » du tueur de Montrouge et de l'Hyper Cacher, selon l'accusation. Ce Franco-Turc aurait cherché à se procurer des armes et des explosifs, et aurait vendu une voiture avec Amedy Coulibaly. Juste après les attentats, il a également tenté de gagner la Syrie.

En première instance, Ali Riza Polat a été condamné à 30 ans de prison pour complicité des crimes commis par Amedy Coulibaly et par les frères Kouachi qu'il ne connaissait pourtant pas. La cour a estimé qu'il avait joué un « rôle essentiel » dans la préparation des attaques.

Quant à Amar Ramdany, il a rencontré Amedy Coulibaly en prison. Lui aussi aurait acheté des armes pour son ami et l'aurait aidé à vendre un véhicule, ce qui lui a valu une peine de 20 ans de prison.

Vers des peines plus sévères ?

Depuis le début, les deux hommes affirment qu'ils n'étaient pas au courant des projets du terroriste. Lors de leur procès, le volubile Ali Rizat Polat a répété n'être motivé que par l'argent, tandis qu'Amar Ramdani s'est montré habile et charmeur. Mais la cour n'a pas été sensible à leurs arguments.

S'ils ne sont pas plus convaincants lors de ce second procès, ils pourraient écoper de peines plus sévères.

