France: plusieurs centaines de livreurs manifestent à Paris contre Uber Eats

Environ 500 personnes ont manifesté ce lundi contre la firme américaine Uber Eats. Elles dénoncent la déconnexion d’environ 2 500 comptes de livreurs.

Publicité Lire la suite

« Les livreurs, en colère », « Uber, voleur » ou encore « justice pour les livreurs », ont scandé les centaines de manifestants qui protestaient contre Uber Eats après la déconnexion de 2 500 comptes de travailleurs identifiés comme « frauduleux ».

Ces comptes ont été déconnectés du jour au lendemain, s’indignent les livreurs. C'est le cas d'Adama. Arrivé de Côte d'Ivoire il y a quatre ans, il est monté sur son vélo et travaille pour la firme américaine de livraison à domicile depuis son arrivée en France. Mais la semaine dernière, un court message s'est affiché sur son application de téléphone : « Vous ne pouvez pas passer en ligne, car l’un de vos documents est frauduleux. »

Depuis, il ne peut plus travailler, et cela l’exaspère. « Nous avons travaillé pendant toute la crise sanitaire avec des comptes qu’Uber Eats avait validés. Ils ont accepté. C’est vrai, nous sommes des sans-papiers, mais toute la France sait ce que les livreurs ont fait pour ce pays. Vous imaginez, vous ? Vous travaillez pour quelqu’un durant deux ou trois ans et du jour au lendemain, sans explications, ni justifications, il vous met à la porte », peste l’homme.

« On n’a que ça pour pouvoir soutenir notre famille »

Un peu plus loin dans le cortège, Aboubacar se retrouve également sans travail. Il réclame une régularisation. « On a décidé de quitter les cités parce que là-bas, il n’y a rien. Il n’y a que la drogue. Nous, on ne veut pas de ça, on veut juste travailler de façon légale. On n’a que ça pour pouvoir soutenir notre famille et nous nourrir », témoigne-t-il.

De son côté, Uber Eats rappelle avoir mis en place il y a trois ans un système d’identification pour contrôler les livreurs. Selon la firme, ces nombreuses désactivations sont la conséquence d'un audit diligenté après la signature d'une « charte » avec le gouvernement afin de lutter contre la sous-location irrégulière des comptes de livreurs. Uber a indiqué avoir réactivé 3,8% des comptes déconnectés après réexamen de certains cas particuliers.

Les livreurs, eux, dénoncent l'hypocrisie de la plateforme Uber Eats et se disent prêts à aller en justice.

On n’a que nos larmes pour pleurer. Ce que Uber Eats nous fait est illégal. Hamidou, un livreur en colère

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne