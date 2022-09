Les exportations d'armements français ont plus que doublé en 2021

Selon un rapport annuel au Parlement, les exportations d’armement français ont explosé en 2021, atteignant 11,7 milliards d’euros, contre 4,9 milliards en 2020.

Portées par les ventes de Rafale, l'avion de combat fabriqué par Dassault, les exportations d’armement français ont plus que doublé en 2021, selon un rapport révélé par Challenges et partiellement consulté par l'AFP. Le montant total des exportations pour cette année atteint 11,7 milliards d’euros, soit le troisième plus haut niveau historique. Et « il est d'ores et déjà acquis que l'année 2022 sera également marquée par des résultats importants », note le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, en introduction du document.

Ce résultat conforte la France comme troisième exportateur mondial de matériels militaires, derrière les États-Unis et la Russie. Il est notamment dû à la vente d’avions de combat Rafale, portant la part de l’aéronautique dans les ventes d’armement à près de 70% contre 30% habituellement.

L'Égypte, le premier client de Paris

Cette année-là, la France a vendu six appareils neufs et 12 d'occasion à la Grèce, 12 d'occasion à la Croatie et 30 Rafale neufs supplémentaires à l'Égypte. Parmi les autres ventes importantes, on retrouve les 52 canons Caesar vendus à la République tchèque ainsi que dix hélicoptères H145M, des systèmes radars et sol-air vendus à la Serbie.

Selon Challenges, l'Égypte a été le premier client de Paris avec 4,5 milliards de prises de commandes, devant la Grèce, la Croatie, l'Inde et l'Arabie saoudite.

Et si l’année 2022 s’annonce tout autant spectaculaire en termes de ventes, c’est notamment grâce au contrat de 80 Rafale conclut entre la France et les Émirats, ainsi que la vente de six appareils supplémentaires et de trois frégates à la Grèce.

(Avec AFP)

