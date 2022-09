Nouvelle-Calédonie: prévu pour 2023, le référendum sur le statut du territoire reporté sine die

En Nouvelle-Calédonie, il n’y aura pas de référendum « de projet » sur un nouveau statut du territoire en juin 2023, comme l’avait annoncé l’État français au lendemain du dernier et troisième référendum prévu par l’accord de Nouméa. Annonce faite par le ministre délégué aux Outre-mer, Jean-François Carenco, au premier jour de sa visite sur le territoire du Pacifique Sud.

Avec notre correspondante à Nouméa, Charlotte Mannevy

Pour une mission destinée à écouter, pendant laquelle aucune annonce n’était à attendre, Jean-François Carenco a frappé fort. En renvoyant à une date indéterminée un référendum sur un nouveau statut de l’archipel, le ministre se donne une latitude dont l’État avait bien besoin. « On le fera quand on sera prêt », a-t-il dit.

Le calendrier semblait en effet intenable. Cela fait déjà deux ans qu’indépendantistes, non-indépendantistes et gouvernement national ne se sont pas retrouvés autour d’une table. Et le fossé s’était encore aggravé depuis le référendum contesté de décembre dernier. Les indépendantistes décrétant tout simplement le calendrier caduc et que désormais, ils ne parleraient plus que d’indépendance pure et simple.

« Je suis sûr qu’il y a un chemin »

Dans ces conditions, impossible donc pour Jean-François Carenco, dont la lettre de mission est de renouer le dialogue, d’imaginer réunir tout le monde et rédiger en dix mois un statut consensuel et définitif que 30 ans d’un processus de décolonisation n’ont pas réussi à faire émerger.

Reste à assumer cette annonce qui donne un gage aux indépendantistes, mais pourrait braquer des loyalistes qui, au contraire, voulaient au plus vite négocier un nouveau cadre juridique. Mais Jean-François Carenco, fin connaisseur du territoire où il a été haut fonctionnaire, veut y croire. « Je suis sûr qu’il y a un chemin. Ce pays est l’un des plus beaux quand il s’agit de faire les choses bien », a-t-il déclaré.

C'est lors d'un déplacement sur le territoire que le ministre a fait cette annonce. Au premier jour de sa visite, M. Carenco a d'abord rencontré des élus de tous bords, avant de se rendre aux îles Loyauté et en province Nord, deux fiefs indépendantistes. Il doit visiter mardi le site métallurgique de KNS à Koné, avant de revenir à Nouméa pour une série d'entretiens politiques mercredi et jeudi.

