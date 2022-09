France: Aurélien Pradié, le franc-tireur qui veut créer la surprise à la tête des LR

Le député du Lot et secrétaire général de LR, Aurélien Pradié, a fait savoir dans les colonnes du Figaro qu'il est candidat pour reprendre les rênes du parti de droite traditionnelle. Une candidature de rupture pour renouveler le visage de LR et ses thématiques, voilà comment se présente l'ambitieux trentenaire. Les militants voteront en décembre.

Une droite qui parle de tout et à tout le monde. C'est la droite sociale, façon Xavier Bertrand, qu'entend défendre Aurélien Pradié pour créer la surprise dans la course pour la présidence du parti Les Républicains. Pour gagner aux élections, LR doit parler sécurité et immigration, mais pas seulement.

Le député du Lot, qui s'est fait connaître à l'Assemblée nationale en portant des sujets comme le handicap ou les violences faites aux femmes, veut que la droite existe aussi en matière d'éducation ou d'écologie.

Du renouveau

Le tempétueux trentenaire, secrétaire général du parti depuis trois ans, fait aussi le pari que les militants ne voudront « pas rejouer les matchs d’hier », dit-il. Bref, il serait un symbole du renouvellement, tandis que les autres seraient des emblèmes des vieilles « guerres de chefs ».

Mais ses rivaux partent avec une longueur d'avance. Le très à droite député des Alpes-Maritimes, Éric Ciotti, est donné favori. Il a démontré, lors de la primaire, sa popularité auprès des adhérents LR. Et le challenger, le Vendéen et patron des sénateurs LR, Bruno Retailleau, séduit, lui, les cadres en se posant en rassembleur.

