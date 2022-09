France: la réforme des retraites ne sera pas différée, assure l'Élysée

Le gouvernement fera-t-il la réforme des retraites ? Lors d'une réunion informelle avec la presse lundi 12 septembre, Emmanuel Macron a réaffirmé la nécessité de la mener à bien. La réforme des retraites est donc toujours à l'agenda de l'exécutif.

Publicité Lire la suite

La réforme des retraites peut-elle être encore différée ? La réponse est non, rapporte Valérie Gas, du service politique de RFI. Et selon l'entourage du président de la République, elle devrait entrer en vigueur dès l'été 2023.

Passera-t-elle par le report de l'âge légal comme l'avait évoqué Emmanuel Macron durant la campagne présidentielle, par un allongement de la durée de cotisation, par un système de décote ? Le choix de la technique et du cheminement revient au gouvernement qui a déjà commencé à travailler avec les partenaires sociaux, insiste l'Élysée.

► À lire aussi : La réforme des retraites, un épineux dossier pour le gouvernement d'Elisabeth Borne

Éviter l'épreuve de force

Dans l'exécutif, on est conscient qu'il n'y aura jamais « l'unanimité » sur cette réforme, mais on espère trouver au moins un « consensus » en avançant un argument présenté comme massue. Pour financer les investissements dans la santé, l'école, la transition écologique, il faut régler le problème des retraites...

Face à l'opposition des syndicats, même de la CFDT, l'entourage du chef de l'État estime qu'il est possible de trouver un chemin, il faut se mettre autour de la table et voir comment on utilise intelligemment l'argent qu'on dégage de la réforme des retraites. Objectif : éviter l'épreuve de force.

► À écouter aussi : Quelle réforme pour les retraites?

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne