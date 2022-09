France: six mois après sa création, le pôle «cold cases» dresse un premier bilan

La pôle judiciaire dédié aux crimes en série ou non-élucidés est installé à Nanterre, en banlieue parisienne. (image d'illustration) REUTERS - BENOIT TESSIER

Six mois après sa création à Nanterre, en banlieue parisienne, le pôle dédié aux crimes sériels ou non élucidés dressait ce mardi après-midi le bilan de son activité. Une activité qui a considérablement augmenté ces derniers mois. De 7 dossiers en mai dernier, on est passé à 37 actuellement traités par ce pôle consacré aux « cold cases ».