À Mayotte, une opération «île morte» pour dénoncer l'insécurité

L'entrée du service des urgences du centre hospitalier de Mayotte, ici en février 2021. L'endroit a été fermé, jeudi 15 septembre 2022, après le début d'une opération « île morte ». AP - Sony Ibrahim Chamsidine

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Jeudi 15 septembre, une opération de paralysie, avec fermeture des écoles et des administrations, a commencé à Mayotte, à l'appel des élus. Leur objectif : dénoncer l'insécurité ambiante. Cet archipel de l'océan Indien est l'un des territoires les plus pauvres de France et où le sentiment d'insécurité est parmi les plus élevés du pays.