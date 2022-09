France: pour sa rentrée politique, Édouard Philippe s'affiche en rassembleur

Édouard Philippe (à dr.), qui ne veut pas d'un «quinquennat perdu», a réaffirmé son soutien à Emmanuel Macron et à la Première ministre Élisabeth Borne (à g.). AFP - BERTRAND GUAY

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Ce vendredi 16 septembre au soir, Édouard Philippe a fait sa rentrée politique. L’ancien Premier ministre a rassemblé les parlementaires et les maires membres de son parti - Horizons - à Fontainebleau, non loin de Paris. Le maire du Havre a fait passer plusieurs messages et s’affiche en rassembleur.