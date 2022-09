France: dans son université d’été au Cap d’Agde, le RN veut se souder sans être «dogmatique»

Marine Le Pen, se prépare à bientôt laisser sa place à la tête du Rassemblement national. Ici, lors d'une visite précédente à Agde, en juin 2022 (image d'illustration). © Pascal Guyot / AFP

En France, les 89 députés du Rassemblement national se sont réunis au Cap d'Agde ce week-end lors de l’université d’été du parti d’extrême-droite. Les parlementaires préparant leur rentrée politique aux côtés des élus, ils sont là pour se former avant de retrouver les bancs de l’Assemblée nationale. Cela dans le but de professionnaliser et crédibiliser le parti pour remporter la prochaine élection présidentielle.