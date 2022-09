La France insoumise dans l'embarras après l'affaire Quatennens

La France insoumise (LFI) est dans la tourmente après le retrait d’Adrien Quatennens de sa fonction de coordinateur du parti. En plein divorce, le député du Nord, étoile montante de LFI, a reconnu dimanche 18 septembre avoir giflé à son épouse. Une annonce qui fait suite à un article du Canard enchaîné révélant qu’il était la cible d’une main courante. C’est un coup dur pour les Insoumis.

Publicité Lire la suite

Au sein de La France insoumise (LFI), son visage représente l'avenir du parti. Sur les plateaux de télévisions où dans les rangs de l’Assemblée nationale, le député du Nord a la cote. Adrien Quatennens était même jusqu’ici pressenti comme le successeur de Jean-Luc Mélenchon.

La France insoumise se serait donc bien passée de cette affaire qui a poussé le natif de Lille à se mettre en retrait de son poste de coordinateur du parti. Alors que le couple est en instance de divorce, Céline Quatennens, l'épouse d'Adrien Quatennens, a déposé une main courante. Le député du Nord a reconnu lui avoir « donné une gifle ».

Mélenchon se prend les pieds dans le tapis

Cette affaire s'ajoute aux accusations de harcèlement sexuel et de violences sexuelles portées à l'encontre du journaliste et militant Taha Bouhafs, et plus récemment à l'encontre du député de Seine-Saint-Denis Éric Coquerel.

Pour ne pas arranger les choses, Jean-Luc Mélenchon, le fondateur de LFI, s’est pris les pieds dans le tapis sur Twitter. Dans un premier temps, il a soutenu Adrien Quatennens, sans condamner les violences, et sans un mot pour son épouse. Sous le feu des critiques, il a finalement évoqué une gifle inacceptable et affiché son affection à Céline Quatennens.

Céline et Adrien sont tous deux mes amis. Mon affection pour lui ne veut pas dire que je suis indifférent à Céline. Elle ne souhaitait pas être citée. Mais je le dis : une gifle est inacceptable dans tous les cas. Adrien l'assume. C'est bien. — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) September 18, 2022

Un faux pas qui illustre parfaitement l’embarras dans lequel se trouve aujourd’hui La France Insoumise, à quelques semaines de la rentrée parlementaire.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne