France: les retraites agitent les journées parlementaires du Parti socialiste

Le Parti socialiste achève, ce mardi 20 septembre à Rennes, ses journées parlementaires. L’occasion pour le PS de faire le point sur les enjeux de la rentrée politique, et ils sont nombreux : taxe sur les superprofits, inflation, assurance chômage, loi immigration. Mais ce sont surtout les retraites, susceptibles de faire l’objet d’une réforme en catimini, qui agitent les socialistes.

Messes basses entre les murs de l’ancien cloître de Rennes. À quelques mois d’un congrès qui s’annonce tendu, les parlementaires socialistes affichent des airs mystérieux, ambiance « Nom de la rose ». Mais quand il s’agit de parler de la réforme des retraites, le PS ne fait plus qu’un, révolté par les envies de passage en force du camp présidentiel. « On a eu le droit pendant tout l’été à un changement de méthode, la promesse d’une refondation avec un Conseil national de la refondation, estime Boris Vallaud, président du groupe socialiste à l’Assemblée. Et puis, là on laisse planer l’idée que, par amendement, une réforme majeure, dont les Français ne veulent pas, pourrait arriver comme ça. »

Les Républicains visés par le gouvernement ?

Le dossier a en tout cas le mérite de suspendre les débats autour de la Nupes, y rester, en sortir, qui secouent depuis des mois le PS et son patron Olivier Faure :« Il n’y a pas une organisation syndicale qui soit, aujourd’hui, favorable à cette réforme des retraites. Et l’ensemble de la gauche est aussi vent-debout contre cette réforme. »

Mais à Rennes, personne n’est dupe, la stratégie gouvernementale ne vise pas la gauche, mais plutôt Les Républicains, pas non plus convaincus par la méthode. « Depuis des années et des années, la droite réclame cette réforme des retraites, affirme Christine Pirès Beaune, députée socialiste. Le président de la République et le gouvernement pourront prendre les Français à témoin et leur dire : "Vous voyez, ils veulent cette réforme, je leur propose, ils n’en veulent pas". »

Un jeu dangereux selon les socialistes, qui craignent une révolte populaire, quatre ans après les « gilets jaunes ».

