Covid-19: la France donne son feu vert à trois vaccins adaptés à Omicron

Les laboratoires Moderna et Pfizer ont développé des versions mises à jour, plus efficaces contre les variants en circulation.

Après l'Europe, c'est la France qui autorise les mises à jour des vaccins contre le Covid-19, vaccins dits bivalents. Ils sont adaptés aux dernières souches du Coronavirus en circulation. La Haute autorité de santé recommande donc désormais de les administrer dès cet automne aux personnes de plus de 60 ou le plus à risque de développer une forme grave du Covid-19.

Il ne s'agit pas de nouveaux vaccins, mais des produits adaptés. Alors que les premières versions ciblaient la souche originelle du Sars-Cov-2, la souche dite de Wuhan, les laboratoires Moderna et Pfizer ont développé des versions mises à jour, plus efficaces contre les variants en circulation.

Concrètement, cette autorisation concerne trois vaccins différents : les deux premiers visent en plus de la souche d'origine, le variant BA1 d'Omicron. Le troisième a quant à lui pour cible les variants BA4 et BA5, ce dernier étant majoritaire actuellement.

Dès cet automne

Les recommandations, elles, n'évoluent pas : seules les personnes de plus de 60 ans ou le plus à risque de développer une forme grave peuvent les recevoir, un public similaire à celui du vaccin contre la grippe. Assez logiquement, la HAS conseille de combiner les deux injections lors de la campagne vaccinale de cet automne.

Le cadre étant posé, reste les questions logistiques. La plupart des centres de vaccination ont fermé leurs portes et la campagne de rappel pour ces personnes cibles peine à décoller. Beaucoup déclaraient attendre la disponibilité de ces vaccins bivalents pour recevoir cette 4e dose. Ils sont désormais là, à voir si cela se traduira dans les chiffres.

