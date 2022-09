France: la crise énergétique complique la rentrée étudiante, la menace de fermeture d'universités plane

Après deux années de Covid, la rentrée des étudiants s'annonce une nouvelle fois tendue en raison de la hausse des coûts liés à l'inflation et la crise énergétique, avec la menace de fermeture des universités qui ne pourront pas régler les factures. Le Snesup, le Syndicat national de l'enseignement supérieur, qui tenait sa conférence de rentrée, fait part de ses inquiétudes.

Des étudiants emmitouflés dans des anoraks et qui grelottent dans des amphis à 14°C, ce n'est pas une plaisanterie pour Anne Roger, secrétaire générale du Snesup, le Syndicat national de l'enseignement supérieur : « Malheureusement, ce ne sont pas du tout des blagues. C’est une réalité. On n’a pas mal d’établissements qui nous font remonter des surcoûts énergétiques dans leur budget, dès ce début d’année, qui vont aller entre 2 à 7 millions par établissement. Ce qui correspond quasiment à 30 à 100 postes en termes de masse salariale. »

Vers des fermetures plus longues ?

Et de ce fait, les universités vont devoir faire des choix : « Pour payer la facture de chauffage, il va falloir décider de ne pas recruter autant d’enseignants, de ne pas recruter autant de personnels administratifs qui font fonctionner les formations. Ou alors, on a des idées qui apparaissent maintenant, on fermera peut-être les établissements pendant 15 jours au lieu de les fermer pendant une semaine. Et puis, on va recourir à la visio, etc. Tout ça, c’est évidement des idées auxquelles on n’adhère pas. »

Ainsi, l'université de Strasbourg fermera deux semaines supplémentaires cet hiver pour faire baisser sa facture d'énergie.

