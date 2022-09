Procès des attentats de Nice: Sandrine, partie civile, décrit le choc et le traumatisme

Le procès de l’attentat de Nice entre dans une nouvelle phase : après les auditions des enquêteurs, des experts et des spécialistes du traumatisme, place maintenant aux parties civiles. En 4 minutes 17 secondes au volant de son 19 tonnes sur la promenade des Anglais, le terroriste a laissé dans son sillage 86 morts, plus de 300 blessés et des milliers de traumatisés.

Publicité Lire la suite

Ce mardi 20 septembre, la cour a entendu les deux premières parties civiles : le gérant d’une discothèque transformée en poste médical d’urgence, et puis Sandrine, 21 ans à l’époque, qui a échappé de peu à la mort.

La voix de Sandrine est calme, mais ses mains ne cessent de se tordre. Ce soir-là, après le feu d’artifice, l’étudiante veut rentrer, mais son compagnon la convainc de boire un verre avec des amis. « D’un coup, une masse de gens devant moi me bloquent. Je ne comprends pas pourquoi on se marche dessus, je regarde vers la gauche et je vois ni mon compagnon ni ses amis, je suis toute seule », raconte-t-elle.

►À lire aussi : Attentat du 14-Juillet à Nice: «On l’a attendu, ce procès»

« Un monsieur qui court à contre-sens hurle : “c’est le camion, c’est le camion”, mais ça ne tilte pas dans ma tête. J’ai senti le danger, pensé "attentat" vu l'affolement, mais je voyais des camions stationnés et je ne comprenais pas. » Sandrine finit par sauter, de la promenade, sur la terrasse d’un restaurant en contrebas. Blessée, elle s’y réfugie, bientôt rejointe par un ami de son compagnon. « Je suis affolée, je lui dis alors des choses improbables, que je n’ai pas de mutuelle, que j’ai perdu ma chaussure. Il finit par me ramener ma chaussure, ça me calme un peu. »

« Pour moi, des terroristes nous tiraient dessus »

Entassée avec d’autres dans un réduit, elle entend de gros bruits de percussions, « sûrement le camion qui renverse le stand de bonbons », estime-t-elle aujourd’hui. Elle décrit la panique, alimentée par des rumeurs qui se révèleront fausses, d'une fusillade dans le vieux Nice, d'une possible prise d'otage ailleurs. Là-haut, sur la promenade, ça tire encore, des familles les rejoignent. Sandrine presse sa voisine d’arrêter d’agripper son bras blessé.

« Un petit garçon me dit : “taisez-vous, on va tous mourir à cause de vous”, se souvient-elle. Alors, on est resté dans le silence, sauf une fillette qui priait le seigneur de bien vouloir nous sauver. » Ce n’est que tardivement, sur une télé du restaurant, qu’elle réalise le rôle du camion. « Pour moi, des terroristes nous tiraient dessus », dit-elle. Le pompier qui l’évacuera finalement lui souffle, en traversant la promenade, de regarder le ciel. « Mais j’ai eu le réflexe de regarder où j’avais sauté, et j’ai vu plusieurs personnes décédées à cet endroit-là » murmure la jeune femme.

De ses blessures physiques légères, elle s’est vite remise, mais durant trois ans, les symptômes post-traumatiques ont été « invivables », confie Sandrine. Elle dit aller mieux, même si elle est « une autre personne » aujourd’hui.

►À écouter aussi : Nice, vitrine de la sécurité municipale

Cinq semaines de témoignages

Ces témoignages de parties civiles vont durer cinq semaines. Sur plus de 2 000 parties civiles, quelque 300 ont choisi de témoigner : survivants touchés physiquement, psychologiquement, proches de disparus. Parmi eux, et c’est une triste spécificité de cet attentat, il y a de très nombreux enfants. Quinze mineurs ont été tués ce jour-là, des dizaines d’autres ont été blessés ou ont perdu un proche. Une salle a été mise à disposition à Nice pour épargner aux enfants qui voudraient témoigner la difficulté supplémentaire d’aller à paris.

De nombreux interprètes ont aussi été sollicités, certains accusés en ont besoin, mais surtout, on compte 39 nationalités parmi les parties civiles.

►À lire aussi : Attentat du 14-Juillet à Nice: les images de l'attaque provoquent l'effroi au procès

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne