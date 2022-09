Réforme des retraites: les oppositions envisagent une motion de censure

L'Assemblée nationale, le 6 juillet 2022 (image d'illustration) . AFP - BERTRAND GUAY

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Alors que le gouvernement envisage de plus en plus sérieusement de passer par un amendement du projet de loi de finances de la sécurité sociale pour réformer les retraites, les oppositions, unanimes contre cette méthode, réfléchissent à leur réplique. L'idée d'une nouvelle motion de censure, un peu plus de deux mois après une première tentative avortée, fait son chemin.