Réforme des retraites: la piste du recours à l'amendement écartée?

La Première ministre Élisabeth Borne lors d'une conférence de presse sur la situation de l'énergie en France et en Europe, le 14 septembre 2022 à Paris. © REUTERS/POOL

Lors d’un tête-à-tête vendredi, Emmanuel Macron et Élisabeth Borne ont abordé le dossier chaud de la réforme des retraites. Et face à la levée de bouclier venue de l'opposition et d'une partie de son camp, Emmanuel Macron semble prêt à abandonner cette piste et à passer par un simple projet de loi.