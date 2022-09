Après sa démission de la direction d'EELV, Julien Bayou contre-attaque

Après avoir annoncé sa démission de son poste de secrétaire national d'Europe Écologie-Les Verts et de la coprésidence du groupe écologiste à l'Assemblée nationale, le député a dénoncé une instrumentalisation politique et critiqué son parti.

Il n’a pas voulu venir lui-même devant la presse, convaincu, selon l’un de ses conseillers, que sa parole était désormais inaudible. Mais Julien Bayou tient à se défendre des soupçons de violences psychologiques pesant sur lui. Et c’est par la voix de son avocate, la réputée pénaliste Marie Dosé, qu’il réplique, en visant tout d’abord son accusatrice. « Au cours des mois qui suivirent la rupture, le comportement de son ex-compagne a pour le moins été fluctuant. Se sont succédé des épisodes de tensions, de pressions, ainsi que des menaces », rapporte l'avocate.

Les faits qui sont reprochés à Julien Bayou ne sont pas clairement connus, aucune plainte n'a été déposée et aucune enquête judiciaire n'a été ouverte. L'affaire avait été révélée en juillet, quand la cellule interne d'Europe Écologie-Les Verts sur les violences et harcèlements sexuels, a été saisie. Elle a pris un nouveau tournant la semaine dernière, lorsque la députée Sandrine Rousseau l'a accusé de « comportements de nature à briser la santé morale des femmes », et a expliqué avoir « reçu longuement » chez elle une ex-compagne « très déprimée ». Elle avait aussi déclaré qu'« elles sont manifestement plusieurs » à être concernées par ces comportements.

Autre versant de l’offensive Bayou : le comité d’Europe Écologie-Les Verts sur les violences sexistes et sexuelles. « À quatre reprises, Julien Bayou a demandé par écrit à être auditionné par cette cellule, ce qui lui a été purement et simplement refusé, poursuit Me Dosé. C'est le moyen idéal de disqualifier un homme dans le mépris le plus profond de l'État de droit. »

Car ces deux premiers aspects dessinent selon le camp Bayou une cabale politique. « Personne n'ignore que le congrès des écologistes se tient en fin d'année. L'ambition politicienne ne saurait justifier toutes les croisades », sermonne Marie Dosé. Dans le viseur, notamment, Sandrine Rousseau, qui avait la semaine passée remis le dossier au centre de l’attention médiatique.

La députée n’a pour l’instant pas répliqué, alors qu’au sein du parti, c'est également le silence. « Julien Bayou politiquement, c'est du passé », juge un membre de la direction. Mais le désormais simple député semble bien décidé à poursuivre la bataille : il s’exprimera, en personne cette fois, dans les jours qui viennent.

