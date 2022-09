France: le groupe d'Ehpad Orpea veut recruter massivement du personnel

Le groupe spécialisé dans les Ehpad a présenté ce lundi 26 septembre les enseignements tirés de la grande consultation lancée en mai après la parution du livre Les Fossoyeurs, qui révélait le traitement parfois dégradant réservé aux personnes âgées dans certains des 350 établissements du groupe.

Publicité Lire la suite

« Transparence ». Le mot est écrit en grand dans la salle d'accueil de l'Ehpad du Clos des Lilas à Eaubonne, près de Paris. Pendant cinq mois, résidents, familles et personnel de toute la France ont pu donner leur avis sur les choses à améliorer au sein du groupe Orpea. Et ce jusqu'au dernier moment ce lundi.

Parmi les revendications : une meilleure nourriture, plus d'interactions et surtout plus de personnel. « On a trois ou quatre heures, en fonction de notre horaire de poste, pour faire entre dix et douze toilettes », témoigne une aide-soignante. « On est tout le temps enfermé », déplore pour sa part une résidente.

Présent parmi les résidents, le nouveau directeur général Laurent Guillot insiste : son mandat sera celui de la reconstruction. « Orpea est abîmé. Orpea doit être reconstruit sur des fondamentaux sains », martèle Laurent Guillot, qui indique que 650 personnes ont été recrutées au premier semestre et qu'un grand plan de recrutement a été lancé pour le second semestre et l'année prochaine. Mille six cents personnes doivent ainsi être embauchées d'ici décembre. Ce qui fait craindre à beaucoup de proches de résidents une explosion de la facture mensuelle dans les Ehapd du groupe.

Pas un mot en revanche n'a été dit sur les 80 plaintes déposées par des proches de résidents depuis la publication en janvier du livre-enquête Les Fossoyeurs, qui accuse Orpea de maltraitances envers les résidents, de fraudes comptables et de pratiques contestables en matières de ressources humaines. La justice a ouvert en avril une enquête préliminaire pour maltraitance institutionnelle et infractions financières, à la suite d'un signalement par le gouvernement.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne