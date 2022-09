France: Emmanuel Macron envisage une nouvelle voie pour la réforme des retraites

Confronté à un refus unanime des oppositions et même d'une partie de sa majorité sur son projet de réforme des retraites par amendement, Emmanuel Macron veut dorénavant passer par un projet de loi rectificatif du financement de la sécurité sociale en début d'année prochaine.

Ne pas paraître trop autoritaire, se donner un peu de temps et ménager les susceptibilités de sa majorité tout en s'évitant un débat interminable au Parlement. La nouvelle option pour réformer les retraites coche beaucoup de cases pour Emmanuel Macron.

L’autre avantage est que cela permettrait de mettre la droite sous pression : « Une partie d'entre nous va être embêtée », explique un député Les Républicains, « car elle est d'accord sur le fond, mais pouvait s'opposer en critiquant la méthode, or la méthode a changé ». De quoi peut-être trouver une majorité et s'éviter un passage en force sur un sujet éminemment sensible.

Une « folie » face à la situation socio-économique du pays

Mais ce « coup de Jarnac ne change rien » au fond du projet, rappelle le président de la commission des finances, l'Insoumis Éric Coquerel. Son collègue François Ruffin parlant lui de « folie » face à la situation socio-économique déjà très tendue du pays.

« Emmanuel Macron panique », juge le porte-parole du Rassemblement national Laurent Jacobelli « il cherche un trou de souris parlementaire pour faire passer son projet, ce n'est pas très digne d'un président de la République ».

Mais la priorité du chef de l'État est de convaincre ses troupes, ce qu'il aura l'occasion de faire ce mercredi soir lors d'un dîner à l'Élysée rassemblant le gouvernement et les partis de son camp.

