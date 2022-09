France: dans la rue, premier coup de semonce contre la réforme des retraites

Ils sont là, malgré la pluie, pour dire leur ras-le-bol, face à un gouvernement jugé incompétent dans sa réponse à une inflation inédite en France, et qui veut imposer à marche forcée sa réforme des retraites.

Olivier est agent à la Ville de Paris.

J'ai une pancarte avec moi où il est écrit "ni guerre, ni réforme des retraites Macron, mais augmentation générale des salaires". On est quand même vraiment dans un profond malaise, et je ne comprends pas qu'il puisse se croire permis de légiférer avec les pleins pouvoir en se posant des questions "si j'use du 49.3 ou pas" pour passer la réforme des retraites. Non ! C'est évidemment aux gens de se remobiliser, parce qu'il y va de l'avenir et de l'avenir de nos enfants. Là, ça urge.