France: les naissances repartent à la hausse en 2021, sauf chez les jeunes

Après six années de baisses, le nombre de naissances repart à la hausse en France avec un fait marquant : les conceptions se sont accélérées au sortir de chaque confinement lié au Covid-19. Si les femmes les plus âgées ont tiré la natalité vers le haut, le nombre de naissances de mères de moins de 30 ans est en net repli, a indiqué jeudi 29 septembre l'Institut français de statistiques (Insee).

En 2021, 742 100 bébés sont nés en France, soit 0,9% de plus que l'année précédente. « Cette remontée met fin aux six années de baisse du nombre de naissances observées entre 2015 et 2020 », précise l'Institut national de la statistique.

Pourtant, cette année 2021 avait débuté avec un recul des naissances très marqué jusqu'à mi-février : en raison du premier confinement, au printemps 2020.

Le « contexte de crise sanitaire [lié au Covid] et de forte incertitude économique » a pu alors inciter les couples à « reporter leurs projets de parentalité », explique l'Insee, qui n'a pas observé le même phénomène de baisse des naissances neuf mois après le deuxième confinement de novembre 2020.

Les deux confinements ont en tout cas été suivis par une accélération du nombre de conceptions.

Résultat : les naissances ont bondi au printemps 2021, de même qu'à partir de l'été où, jusqu'à la fin de l'année, le nombre de naissances a été chaque mois « très supérieur » aux mêmes périodes de 2020.

Enfin, les mères en France sont de plus en plus âgées : sur l’ensemble de l'année 2021, les femmes de 30-34 ans ont eu plus de bébés et pour les femmes de plus de 40 ans la hausse est encore plus élevée.

En revanche, le nombre de naissances de mères de moins de 30 ans est en repli. « Difficile à ce stade de savoir » si une forte remontée des naissances surviendra cette année à l'automne, comme l'an dernier, commente l'Insee.

