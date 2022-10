Affaires dans l'équipe Macron: une rentrée parlementaire compliquée pour la majorité

Le palais Bourbon, siège de l'Assemblée nationale, en mai 2022 (photo d'illustration). AFP - STEPHANE DE SAKUTIN

Les mauvaises nouvelles se sont accumulées ce lundi 3 octobre pour Emmanuel Macron. Le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler, et le ministre français de la Justice, Éric Dupond-Moretti, ont été mis en cause pour « prise illégale d'intérêts » dans deux affaires distinctes. Le premier a été mis en examen, le second renvoyé en procès devant la Cour de justice de la République. De quoi polémiquer chez les députés, en pleine rentrée parlementaire.