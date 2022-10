France: Dupond-Moretti renvoyé devant la Cour de justice de la République pour soupçons de conflits d’intérêts

Il bénéficie de la présomption d’innocence, donc il a le droit de rester en poste. Maintenant c’est aussi une décision politique qui revient de façon ultime à Emmanuel Macron, et la question qui se pose c’est : est-ce qu’Emmanuel Macron voudra associer son nom et son capital politique à une situation comme celle-là ? Emmanuel Macron s’inscrit dans une tradition de philosophie politique qu’on peut dire libérale, or, au cœur du libéralisme, que ce soit dans les institutions publiques ou envers les entreprises privées, la question du conflit d’intérêts, la prohibition du conflit d’intérêts est une question centrale, c’est une question qui est discutée dans les forums internationaux. Alors est-ce qu’Emmanuel Macron voudra prendre ce risque politique de maintenir le garde des Sceaux en fonction? C’est possible, c’est un pari, mais c’est un pari qui lui appartient, c’est un pari politique, c’est un pari risqué.