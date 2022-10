France: le géant des médias Bertelsmann-RTL renonce à céder M6

Pour la seconde fois en un mois, le géant allemand des médias Bertelsmann a renoncé à céder le contrôle de la chaîne télévisée française M6. Son dirigeant Thomas Rabe a justifié cette décision, ce lundi 3 octobre, par « les risques légaux et les incertitudes » liés à l'autorisation de la vente de la part des autorités de régulation et de la concurrence.

Dans sa stratégie de repli sur les marchés nationaux, le groupe Bertelsmann cherchait, depuis près de deux ans, un repreneur pour sa participation à hauteur de 48,3% dans le premier groupe M6, éditeur des chaînes de télévision M6, W9, 6ter, Gulli, Paris Première, ainsi que les chaînes de radio RTL et Fun Radio, via le groupe RTL – au total, le deuxième groupe privé de télévision et de radio en termes d'audience en France.

Bertelsmann avait d'abord privilégié l'hypothèse d'une alliance avec Bouygues, propriétaire notamment de la chaîne TF1, l'idée étant soutenue pendant des mois de construire un géant français de la télévision en mesure de s'opposer aux plateformes de streaming comme Netflix, Disney ou Amazon. Mais mi-septembre, face aux réticences de l'Autorité française de la concurrence, les deux groupes avaient abandonné.

Jeudi dernier, trois repreneurs ont déposé des offres : le producteur français Stéphane Courbit (Banijay), le milliardaire français Xavier Niel, associé dans cette affaire à la famille Berlusconi en Italie, et enfin le Tchèque Daniel Kretinsky, déjà propriétaire du groupe de presse CMI France (Elle, Marianne), et également actionnaire du quotidien Le Monde et de TF1. Mais, contraint par la réglementation française, le géant allemand a choisi la prudence.

Bertelsmann devrait donc conserver sa participation pour les cinq prochaines années. « RTL Group reste convaincu que la consolidation du marché est nécessaire pour concurrencer les plateformes technologiques mondiales - et que la consolidation du marché se produira tôt ou tard sur les marchés européens de la télévision », indique le géant allemand. L'autorisation de diffusion sur la TNT doit être renouvelée en mai 2023 par le régulateur de l'audiovisuel.

