France: mise en examen du secrétaire général de l'Élysée Alexis Kohler

M. Kohler a été mis en examen le 23 septembre dernier pour « prise illégale d'intérêts », et placé sous le statut de témoin assisté pour « trafic d'influence », a-t-on appris ce lundi 3 octobre par l'intermédiaire du parquet national financier (PNF). L'affaire concerne l'armateur italo-suisse MSC. Alexis Kohler est considéré comme le plus proche collaborateur du président Emmanuel Macron, depuis le début de la carrière politique de ce dernier.

Publicité Lire la suite

Par l'intermédiaire d'un communiqué, le procureur national financier Jean-François Bohnert a confirmé la mise en examen du secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler, dans l'enquête sur ses liens avec l'armateur Mediterranean Shipping Company (MSC). Une information rendue publique au préalable par nos confrères de France info.

Le numéro deux de l'Élysée a été mis en examen le 23 septembre, pour prise illégale d'intérêts. Il a également été placé sous le statut plus favorable de témoin assisté pour trafic d'influence. La justice s'intéresse à ses liens familiaux et professionnels avec l'armateur italo-suisse, fondé et dirigé par les cousins de sa mère, la famille Aponte.

Une information judiciaire avait été ouverte le 23 juin 2020 pour « prise illégale d'intérêts », « trafic d'influence », mais également défaut de déclaration à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), suite au dépôt d'une plainte, le 8 août 2018, de l'association Anticor. Aucune mesure de contrôle judiciaire à son encontre.

L'affaire remonte à 2010-2011, avant que M. Kohler n'accompagne l'ascension fulgurante d'Emmanuel Macron dans la vie politique. Alors membre du conseil de surveillance du groupe MSC, sans avoir signalé ses liens familiaux avec le groupe, l'actuel secrétaire général de la présidence avait approuvé des contrats concernant l'armateur.

Dans un communiqué, l'avocat d'Alexis Kohler a réagi. Me Éric Dezeuze relate que son client « conteste avec force avoir commis tout délit ». « Les nombreux éléments objectifs à décharge » n'ont pas été pris en compte, dénonce-t-il, pointant également que ces faits peuvent « remonter à plus de dix ans ».

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne