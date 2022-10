Plan de sobriété énergétique: un bon début mais doit mieux faire, pour les ONG

Le gouvernement a présenté trois heures durant son plan de sobriété jeudi 6 octobre. Objectif : réduire la consommation d'énergie de la France de 10 % d'ici à 2024 pour faire face à la crise énergétique et continuer les efforts par la suite pour respecter les engagements climatiques de la France.

Le gouvernement le martèle, il sonne la « mobilisation générale ». Administration, commerces, entreprises, organismes sportifs ou culturels et bien sûr particuliers : tout le monde est appelé à contribution pour mettre en œuvre la sobriété énergétique.

La Première ministre, Elisabeth Borne, a présenté le plan d'action de son gouvernement.

Il y a quelques mois à peine, peu d'entre nous étions familiers de ce concept. Mais avec la guerre, avec l'urgence de la transition énergétique, puis l'appel du président de la république, la sobriété énergétique s'est imposée. La sobriété énergétique, ce n'est pas produire moins et faire le choix de la décroissance, c'est éviter les consommations inutiles, et ne pas consommer tous au même moment. Ce sont des gestes parfois anodins, mais qui, à grande échelle, ont un impact considérable. Des gestes qui allègent nos factures, des gestes qui réduisent notre empreinte sur le climat. Car la sobriété c'est une affaire de collectif. Nous jouons sur toute la gamme des économies d'énergie, qu'il s'agisse du chauffage, de l'éclairage ou du numérique. Nous actionnons tous les leviers et nous publierons chaque semaine l'évolution de notre consommation d'électricité et de gaz.

Elisabeth Borne

Pour les particuliers, l'exécutif prévoit des encouragements au covoiturage et aux mobilités douces. Pas de mesures contraignantes, au contraire : le gouvernement compte sur la bonne volonté des Français.

Cinq gestes

Mais encore faut-il savoir comment être sobre, reconnait Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique. « C'est pour ces raisons-là que nous avons voulu faire une campagne de communication. Cette campagne s'intitule "Chaque geste compte" ».

► À consulter aussi : Les économies d’énergie, une passerelle vers la sobriété ?

Baisser, éteindre et décaler certaines consommations hors des heures de pointes seront les maîtres-mots déclinés en cinq gestes. « Régler son chauffage à 19 degrés maximum, régler son chauffe-eau à 55 degrés et rester moins longtemps sous la douche, éteindre tous ses appareils lorsqu'ils ne sont pas utilisés, décaler l'utilisation de ces appareils électroniques en dehors des périodes de pointe. »

Plusieurs fournisseurs d'énergies proposeront un système de « bonus sobriété » pour récompenser les bons élèves. Enfin, Olivier Klein, ministre délégué au logement, propose de réduire la période de chauffe collective des immeubles.

► À écouter aussi : Sobriété énergétique et télétravail, mode d’emploi

« Évidemment c'est une proposition en fonction de la manière dont la météo sera, mais un mois de réduction de chauffage c'est environ 12% d'économie d'énergie. » Des financements sont prévus pour accompagner les aménagements des logements : un coup de pouce sera accordé pour l'installation de thermostats programmables.

Les aides MaPrimeRenov' augmenteront l'an prochain pour atteindre 2,5 milliards d'euros.

Critiques des oppositions

Les premières réactions se sont fait entendre du côté des oppositions.

Les députés LFI ont critiqué le plan de sobriété présenté par le gouvernement, qui « culpabilise » les Français, et proposent dix mesures d'urgence pour passer l'hiver, dont le blocage des prix et des superprofits. « Nous mettons en cause le manque d'anticipation et de planification de ce gouvernement. La crise énergétique a commencé avant la guerre en Ukraine », a pointé la patronne du groupe Mathilde Panot en conférence de presse.

🔴⚡️ Notre groupe présente aujourd'hui un plan de #sobriété juste avec 10 grandes mesures pour que l'effort ne pèse pas toujours sur les mêmes. ⤵️ pic.twitter.com/pxF9wyc6og — Groupe parlementaire la France insoumise - NUPES (@FiAssemblee) October 6, 2022

Le parti Europe Écologie-Les Verts a également présenté des mesures alternatives pour un « plan de sobriété juste ».

[COMMUNIQUÉ] ⤵️



A lire ce plan sobriété du gouvernement, il semble pas avoir encore pris la mesure de la crise à laquelle nous aurons à faire face cet hiver 🤔



Les écologistes défendront leurs propositions au Parlement et au niveau local !https://t.co/i1UFvzPbmT — EELV (@EELV) October 6, 2022

Jordan Bardella, du Rassemblement national, a fait part de ses critiques.

Le gouvernement est en train de gérer la pénurie et a contribué à la tiers-mondisation de notre pays. La France était une grande puissance, avec un atout français appelé le nucléaire, qui lui permettait d'avoir une compétitivité importante... Jordan Bardella

Le Parti Les Républicains a également taclé le gouvernement.

Plutôt que d’appeler à la responsabilité de chacun, il faudrait que le gouvernement reconnaisse ses propres responsabilités. #Sobriété



Alors que nous produisons de l'électricité à 50€/MWh, nos entreprises payent 600€/MWh. Qu'attend le gouvernement pour prendre des mesures ? pic.twitter.com/XuUtIL1YUP — les Républicains (@lesRepublicains) October 6, 2022

Les ONG regrettent un manque d'ambition

Enfin, pour les ONG, les mesures annoncées par le gouvernement sont bienvenues, mais elles ne vont pas assez loin.

Des services publics aux entreprises, en passant par le sport, le logement et les transports, le plan sobriété du gouvernement est salué par Zélie Victor, responsable transition énergétique au réseau Action Climat, qui regroupe une trentaine d'ONG, salue le plan sobriété annoncé par le gouvernement. « C'est un très bon signal que le gouvernement ait pris un peu la mesure de l'urgence énergétique et climatique, donc on est contents qu'il y ait un objectif ambitieux de baisse de moins de 10 % de la consommation. »

Mais elle regrette que les mesures ne soient pas contraignantes et qu'aucun suivi ne soit prévu pour vérifier les efforts réels des entreprises notamment.

« Il ne s'agit pas juste de passer l'hiver, il s'agit aussi de passer les hivers prochains et d'atteindre nos objectifs climatiques pour 2050. Donc, ce qu'on attend maintenant, c'est un vrai suivi de ce qui est annoncé et ensuite des mesures structurelles de moyen long terme pour que la sobriété devienne un choix de société et un vrai changement de logiciel. »

Cela doit passer par des investissements pour développer les infrastructures pour le train, le vélo, les transports en commun. Pour aider les ménages modestes à rénover leurs logements aussi. Car elle estime qu'il va falloir aller plus loin : « Juste mettre un pull, cela ne suffira pas. Il va falloir changer nos modes de transports, d'alimentation, la façon dont on travaille aussi parfois. Là, il va vraiment falloir un volet "accompagnement social". »

Aller plus loin, c'est en substance ce que demande l'ONG Greenpeace dans un fil Twitter consacré au plan gouvernemental.

OK pour sensibiliser à la sobriété, surtout si cela permet de faire baisser la facture des ménages, mais on ne réglera ni la crise énergétique ni la crise climatique uniquement avec des petits gestes



Le gouvernement est en mesure d'agir mais rien ne bougehttps://t.co/M4OuumcBpk — Greenpeace France (@greenpeacefr) October 6, 2022

