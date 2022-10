France: l'alliance Nupes apparaît fragilisée dans deux sondages

Les hommes politiques Adrien Quatennens et Jean-Luc Mélenchon à l'Assemblée nationale, le 3 mars 2020.

Le constat est sans appel. Deux sondages parus ce vendredi 7 octobre dans Les Échos et Le Figaro montre une alliance Nupes fragilisée, principalement suite aux affaires survenues coup sur coup en cette rentrée. Les politiques de La France Insoumise et EELV en paient le prix.

Rien ne va plus pour Jean-Luc Mélenchon.

Selon l'Institut Elabe pour Les Échos, le leader insoumis, ancien homme fort lors du dernier printemps électoral, n'a une image positive qu'auprès de 22 % des Français soit 3 points de moins en un mois.

Mais surtout, ils ne sont que 55 % des électeurs de gauche à avoir une bonne opinion de lui. Soit un recul de 8 points.

Il paie le prix de sa radicalité et de son soutien au député Adrien Quatennens mis en cause dans des affaires de violences conjugales.

Un coût politique qui atteint l'ensemble de la Nupes. Comme le montre une autre enquête publiée dans Le Figaro, 64 % des Français considèrent que « les affaires » concernant Adrien Quatennens et Julien Bayou ont décrédibilisé l'alliance de gauche.

La députée écologiste Sandrine Rousseau n'est pas épargnée non plus. Six Français sur dix considèrent qu'elle a eu tort d'accuser sans preuve son collègue Julien Bayou.

Au sein de la Nupes, seul le Parti socialiste est épargné. Il gagne 8 points d'opinions favorables et c'est Fabien Roussel le leader du Parti Communiste, souvent la voix dissonnante au sein de la Nupes qui tire son épingle du jeu.

Il devient la personnalité de gauche préférée des Français.

