France: la grève dure chez TotalEnergies, la pression monte à la pompe

En France, les files d'attente s'allongeaient vendredi dans de nombreuses stations-service. Les automobilistes craignent une pénurie liée à la grève lancée par la CGT des salariés de TotalEnergies qui bloque plusieurs dépôts et raffineries du pays.

À la raffinerie du Havre, qui représente à elle seule 22% du raffinage en France, les salariés ont voté un jour de plus de grève, jeudi 6 octobre. L'usine est à l'arrêt depuis dix jours. Sur le piquet devant la raffinerie, la seule fumée émane des barbecues et plus des cheminées de l’usine, rapporte notre envoyé spécial au Havre, Alexis Bédu.

Une augmentation de 10% des salaires, c’est vital pour faire face à l’inflation, explique David Guillemard, ouvrier depuis 22 ans chez Total. « On sent bien qu’à la fin du mois, on a de moins en moins d’argent, voire on n’en a plus du tout, témoigne-t-il. Je parle des dépenses d’électricité, tout ce qui est énergie, sur tout ce qui est essence, enfin carburant. J’ai une femme qui travaille assez loin du domicile et qui doit faire un plein par semaine pour aller travailler. C’est sûr qu’on voit que le prix du plein, ce n’est plus le même. On est passé au-dessus de la centaine d’euros maintenant et depuis un petit moment. »

Les immenses profits réalisés par Total, les 5 milliards d’euros de dividendes reversés aux actionnaires... Autant d’arguments pour les syndicats qui réclament une redistribution de ces richesses. « Il y a du fric dans cette entreprise. On n’est pas une petite boulangerie qui doit survivre face à la crise, souligne Alexis Antonioli, délégué CGT sur la plateforme Normandie. On est dans une entreprise qui surfe sur la crise, qui bénéficie de la crise et qui dégage des marges exceptionnelles malgré la situation actuelle. Et à ce titre, on estime que les salariés doivent avoir leur part et doivent maintenir leur niveau de vie. »

Qu’importent les pénuries dans les stations-services, les grévistes assument et se disent prêts à tenir plusieurs semaines.

Beaucoup de stations à sec sur certains carburants

Difficile d'avoir une évaluation claire de la situation, TotalEnergies, qui gère près d'une station-service de France sur trois, se refuse à communiquer le nombre de stations à sec, mais sa carte en ligne montre que la plupart de ses 3 500 points de vente manquent d'un ou plusieurs carburants.

Selon l'AFP, ce vendredi, outre la raffinerie de Normandie, la « bio-raffinerie » de La Mède (Bouches-du-Rhône) et le dépôt de carburant de Flandres, près de Dunkerque (Nord) étaient à l'arrêt. « La base de chargement est bloquée » aussi à Grandpuits (Seine-et-Marne), un site en cours de reconversion en « bio-raffinerie » qui entre occasionnellement dans le mouvement. Une grève touche également les deux raffineries françaises d'Esso-ExxonMobil, aussi pour les salaires.

