Témoignage

France: face à la sécheresse, l'inquiétude des éleveurs

Audio 01:11

Aurélie Michel dans son exploitation, en Loire-Atlantique, dans l'ouest, près de Nantes. Elle est inquiète, car elle utilise du fourrage depuis plusieurs semaines pour nourrir ses bêtes parce que la sécheresse limite énormément la repousse de la végétation dans les champs. © RFI/ Matthieu Bonhoure

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Après la sécheresse de l'été en France, les animaux des éleveurs pourraient manquer de nourriture. Les faibles récoltes, et la terre sèche ont mis à mal les stocks de fourrage. Élément indispensable pour nourrir les bêtes pendant l'hiver. Sauf que cette année, les éleveurs ont commencé à sortir leurs réserves bien plus tôt que d'habitude. Et avec une pluie toujours absente, impossible de planter pour renouveler les stocks dans les semaines à venir. En Loire-Atlantique, dans l'ouest, près de Nantes, Matthieu Bonhoure a rencontré une jeune agricultrice de 37 ans. Elle travaille depuis une dizaine d'années et n'a jamais été aussi inquiète.