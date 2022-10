France: l’Église catholique «ne doit pas tourner la page» du dossier de la pédocriminalité

Le rapport Sauvé estime qu'environ 330 000 mineurs ont été victimes, en France et depuis les années 1950, de prêtres, diacres, religieux. AFP - PETER MUHLY

Ce samedi 8 octobre, plusieurs associations de victimes de pédocriminalité dans l’Église se sont réunies pour la première fois à Paris. Cette rencontre s'est tenue un an après la révélation par une commission indépendante, présidée par le haut fonctionnaire Jean-Marc Sauvé, de l'ampleur de la pédocriminalité pendant plusieurs décennies au sein de l'Église. Certaines associations regrettent la lenteur des indemnisations et cette rencontre visait donc à faciliter la communication entre les associations pour les rendre plus audibles face à l'Église et aux commissions de réparation.