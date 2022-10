France: la Société nationale de sauvetage en mer fait peau neuve

De nouvelles vedettes vont équiper les sauveteurs en mer de la SNSM en France, avec un grand plan de renouvellement de la flotte dans tout le pays pour un coût total de 140 millions d'euros.

Ces nouveaux bateaux, équipés de technologies dernier cri, ont été repensés spécialement pour des interventions de sauvetage en mer dans des conditions difficiles. La première vedette dernière génération a été baptisée ce 8 octobre, dans le port de l'Herbaudière à Noirmoutier. Le public n'avait d'yeux que pour elle, entièrement orange, 17 mètres de long et bien plus imposante que les anciens navires. Cette vedette n'échappe pas à la tradition : « Je vous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, amen. 3, 2, 1 … À l’eau ! »

Plus de sécurité à bord

« Là, on est au poste de pilotage, vous êtes assis face à la barre, qu'y a-t-il face à vous ? » « Un GPS, un sondeur. » Benjamin Dubois, patron suppléant de ce cette nouvelle vedette explique : « On a voulu créer un navire où l'homme de barre pouvait tout contrôler lui-même. »

Ça sent le neuf, des technologies dernier cri, adaptées à des conditions météo difficiles, comme l'explique Hervé Corbel, sauveteur en mer depuis trente-six ans : « Il y a des moments où c'est très dur. On part, et on ne sait pas ce qu'on va trouver, c'est surtout ça. C'est de l'émotion, quand même, toujours, on pense aux marins qui se sont perdus en mer. »

Ce bateau intègre aussi plus de sécurité à bord, Florent Batistella, patron de Couach, le chantier en charge du projet, explique : « Les boudins assez larges permettent de minimiser les impacts lors de bord à bord puisque ces bateaux doivent aller au contact des bateaux en difficulté, donc cela permet de protéger les outils, mais aussi les gens. »

Avant de pouvoir être utilisée en intervention par les sauveteurs de Noirmoutier, il faut encore réaliser quelques derniers réglages sur la vedette.

