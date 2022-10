France: TotalEnergies propose d'avancer les négociations salariales

Le siège de TotalEnergies, l'un des plus grands conglomérats énergétiques au monde, dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris, en septembre 2022.

Après onze jours de blocage des raffineries par les salariés du groupe français TotalEnergies, qui ont provoqué une pagaille dans les stations-service, la direction a proposé, ce dimanche après-midi 9 octobre, d'avancer les NAO, les négociations annuelles obligatoires, au mois d'octobre, alors qu'elles étaient prévues pour le 15 novembre.

Publicité Lire la suite

C'est un premier geste de la direction de TotalEnergies pour tenter de mettre fin au mouvement de grève, initié par le syndicat CGT, qui a mis à l'arrêt plusieurs raffineries et dépôts de carburant du groupe français et de l'Américain ExxonMobil, générant des ruptures d'approvisionnement dans de nombreuses stations-service.

Après des appels à la concertation par l'exécutif et une partie de la classe politique, la CGT a fait samedi un premier pas, en proposant de limiter ses revendications à la question des hausses de salaires pour entamer dès lundi des négociations. Sans réponse immédiate de la direction, les salariés grévistes ont voté ce dimanche matin la reconduction du mouvement.

Dans un communiqué, la direction s'est finalement manifestée ce dimanche après-midi, pour avancer les négociations salariales, mais cette proposition est conditionnée à la fin des grèves dans les différents sites du groupe.

🇫🇷 @TotalEnergies appelle à la responsabilité pour permettre le bon approvisionnement du pays et propose d’avancer les Négociations Annuelles Obligatoires au mois d’octobre sous réserve de la fin des blocages.https://t.co/seTUzHIY1J — TotalEnergies Press (@TotalEnergiesPR) October 9, 2022

Ces concessions réciproques, sur fond d'inflation, doivent permettre un retour au dialogue et ainsi déterminer comment les salariés pourront dès cette année bénéficier des résultats exceptionnels réalisés par TotalEnergies. Uniquement au premier semestre, le géant pétrolier a dégagé plus de dix milliards et demi d'euros de bénéfice.

►À relire : France : la grève dure chez TotalEnergies, la pression monte à la pompe

Situation tendue Près de 30% des stations-service connaissaient des difficultés d'approvisionnement sur au moins un carburant ce dimanche (29,7%), selon le ministère de la Transition énergétique. La veille, 21% des stations-service étaient dans cette situation. Les pompes à essence belges situées près de la frontière ont enregistré une hausse de la demande de 15% à 20% ces derniers jours, en raison du mouvement de grève touchant plusieurs raffineries et dépôts de carburant français. Cette situation n'entraîne pas de souci d'approvisionnement en Belgique, a assuré à l'agence de presse Belga Olivier Neirynck, directeur technique de la Brafco, la fédération des négociants en combustibles et carburants. « Des stocks ont été constitués », dit-il.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne