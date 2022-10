Enfants sans domicile en France: des conséquences inquiétantes sur la santé mentale

Devant l'école primaire Sylvain Dauriac à Toulouse, dans le sud-ouest de la France, le 8 décembre 2021. AFP - VALENTINE CHAPUIS

Vivre à la rue ou dans des chambres d'hôtel insalubres et exiguës entraîne d'inquiétantes conséquences sur la santé mentale des enfants et des adultes qu'ils vont devenir. Un rapport de l'Unicef et du Samu social alerte les autorités.