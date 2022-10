Procès de l'attentat de Nice: «J'ai regardé le terroriste droit dans les yeux»

Avec notre envoyée spéciale, Laura Martel

« Rien ne vous oblige à témoigner », souligne le président, voyant la frêle Kimberley s'effondrer dès son arrivée à la barre.

Mais la jeune femme est décidée, malgré les sanglots, à raconter ce qu'elle a longtemps tu. Ce soir-là, c'était la première fois qu'elle était autorisée à sortir de nuit. Le bonheur, dit-elle, puis « l'horreur qui commence ».

C'est à un anonyme qui l'a poussée que Kimberley doit la vie. Mais pour elle, « l'horreur continue ».

Ma mère me lavait, me faisait manger comme un bébé, je me levais pour vomir, j'avais des cauchemars, des hallucinations, je voyais du sang sur ma mère, sur moi, partout. J'ai commencé les mutilations en cachette.