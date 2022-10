France: dans les raffineries de pétrole, les réquisitions ne passent pas

De longues files d'attente. Des automobilistes nerveux. La pénurie d'essence se poursuit et s'aggrave, en France. La grève est reconduite dans six raffineries du pays. Deux salariés ont été réquisitionnés et deux autres devaient l'être jeudi matin. Le procédé passe mal, chez les syndicats.

Au dépôt de carburant Esso-ExxonMobil de la commune de Port-Jérôme, dans le département de la Seine-Maritime, en Normandie, le gouvernement réquisitionne des salariés pour aller travailler.

La préfecture a lancé une première réquisition de quatre salariés grévistes pour débloquer des stocks de carburants produits par la raffinerie de Notre-Dame-de-Gravenchon, et ravitailler les stations-services franciliennes à sec. Ces arrêtés ont été notifiés par le directeur du site à quatre salariés : deux pour mercredi, et deux pour jeudi, selon le ministère de la Transition énergétique.

Sur le papier, les quelques grévistes indispensables au déblocage du carburant des cuves se voient ainsi contraints de venir travailler sous peine de sanctions pénales.

La grève continue

En attendant, toujours aucun camion-citerne n'était en vue ce mercredi.

Ici, relate notre envoyé spécial sur place, Pierre Olivier, la grève a été reconduite pour le 23e jour consécutif en début d'après-midi ce mercredi.

Les syndicalistes se rassemblent à la raffinerie de Gravenchon-Port-Jérôme, propriété du géant américain Esso-ExxonMobil, le 12 octobre 2022 à Port-Jérôme, en Normandie. AFP - LOU BENOIST

Ils étaient une cinquantaine de salariés ExxonMobil à prendre part au vote à main levée, en plein air, à côté des tentes blanches de la Confédération générale du travail, la CGT, installées à l'entrée du site.

La réaction sur place en journée, face aux réquisitions, de Christophe Aubert, coordinateur CGT d'ExxonMobil.

Normalement, c'est la gendarmerie qui va aller remettre les lettres de réquisition aux salariés qui sont à domicile. Ou alors, elles seront peut-être remises sur site, si les salariés sont présents. Pour nous tous, c'est insupportable de voir cette image-là, de gendarmes qui viennent frapper à votre porte pour vous embarquer dans une fourgonnette et vous amener sur votre lieu de travail. Tout ça pour une histoire de droits et de libertés en France, qui est bafouée par Élisabeth Borne qui, aujourd'hui, a demandé la réquisition des salariés qui ne peuvent plus utiliser leur droit de grève.

Reportage au dépôt ExxonMobil de Port-Jérôme-sur-Seine Pierre Olivier

« Pas des sauvages »

Le soir, Emmnanuel Macron promet un retour à la normale d'ici à une semaine (voir encadré). En Normandie, devant la raffinerie d'ExxonMobile de Port-Jérôme, c'est l'abattement. Quatre salariés obligés de reprendre le travail sur arrêté préfectoral. Dans la nuit, la grève n'est prolongée que partiellement par les salariés.

Vous savez, on n'est pas des sauvages. On ne va pas se battre contre une décision de l'État. On ne va pas mettre les gens en danger. On trouve ça moralement injuste : c'est une fois de plus mettre à genoux les gens qui travaillent, les travailleurs.

Reportage: à la raffinerie d'ExxonmMobil, respect de la loi sans joie Pierre Olivier

Référé ce jeudi

Les syndicats ont déjà fait savoir qu'ils contesteraient les réquisitions par voie de référé, et ce, dès jeudi matin.

Le groupe pétrolier français TotalEnergies, qui recevait les syndicats un à un ce mercredi après-midi, a commencé par la CGT, majoritaire dans les raffineries et à qui est à l'origine de cette grève. La Confédération générale du travail a redemandé l'ouverture de négociations sur les salaires.

Thierry Defresne, délégué syndical central CGT Total raffinage, à la sortie de ce premier rendez-vous.

On n'appelle pas à la levée de la grève, parce qu'on sait très bien que les salariés grévistes nous ont dit, lorsque Total a d'abord, dans un premier temps, demandé la levée de la grève tout court, (...) qu'ils ne voulaient pas lever leur mouvement tant qu'il n'y avait pas une proposition sur la table. Et pour l'instant, les indicateurs nous montrent que la direction n'est pas encline à faire des propositions qui seraient de nature à faire lever ce mouvement. Je m'explique...

Thierry Defresne, délégué syndical central CGT Total raffinage Alexis Bedu

Martinez est là

Le mouvement de grève est donc reconduit dans six des huit raffineries du pays. Les réquisitions, c'est une atteinte au droit à la grève, aux yeux du secrétaire général de la CGT, qui s'est également rendu, en personne, dans la raffinerie de Port-Jérôme en début de soirée ce mercredi.

Le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, avec des grévistes à la raffinerie de Port-Jérôme, dans le nord de la France, ce mercredi 12 octobre 2022. AFP - LOU BENOIST

Jérôme Martinez, numéro un du syndicat CGT, au micro de RFI ce mercredi soir :

C'est absolument scandaleux. M. Sarkozy avait fait la même chose en 2010, et l'État français avait été condamné par l'Organisation internationale du travail, qui est une organisation comme vous le savez qui dépend directement de l'ONU. Cette condamnation précisait que la France remettait en cause le droit de grève. Ce qui était valable en 2010 est toujours valable aujourd'hui. Et donc, forcément, c'est une décision scandaleuse. Et je peux vous annoncer que nous irons en référé pour soutenir tous les salariés qui sont réquisitionnés, sur la base du droit international.

Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT Pierre Olivier

La grève est un droit

Pour le gouvernement, il ne peut en aller autrement néanmoins : il faut agir. Même si pour le syndicat majoritaire dans les raffineries, la réquisition est clairement une atteinte au droit de grève.

Un droit, mais aussi et surtout le seul moyen d'arracher au groupe TotalEnergies des concessions à la hauteur des bénéfices record engrangés avec la crise énergétique.

C'est ce que rappelait également, jeudi dernier, Alexis Antonioli, secrétaire général du syndicat CGT de la Plateforme Total Normandie.

Les pénuries, c'est les conséquences de notre action. Nous, notre action, le but ce n'est pas d'organiser la pénurie ; nous, notre but, c'est de taper le plus fort possible sur le portefeuille de notre patron, qui aujourd'hui reste muet. La pénurie, finalement, pour nous, c'est la direction de Total qui en porte la responsabilité, parce que nous, on a fixé le cadre dans lequel, bah finalement, on était prêts à reprendre le travail. Mais la vraie question, c'est jusqu'où la direction est-elle prête à aller.

Alexis Antonioli, secrétaire général CGT de la plateforme Total Normandie Alexis Bedu

Jeux internes à la CGT

En toile de fond : le contexte à la CGT. L'analyse de Bernard Vivier, directeur de l’Institut supérieur du travail.

Ce conflit est porteur de beaucoup de signification. D'abord en interne, au sein de la CGT, parce que la fédération de la chimie CGT prépare, comme les autres fédérations, le grand congrès confédéral de la CGT, qui se déroulera en mars prochain, au cours duquel Philippe Martinez va rendre son mandat de secrétaire général. Il va falloir choisir un nouveau secrétaire général. Et aujourd'hui, les fédérations ne sont pas bien en ligne les unes par rapport aux autres. Il y a des jeux internes de pouvoir, évidemment.

Bernard Vivier, directeur de l’Institut supérieur du travail Aabla Jounaïdi

La CFDT intervient

Réaction, ce mercredi soir toujours, du secrétaire général du syndicat Confédération française démocratique du travail (CFDT), Laurent Berger, après la décision du gouvernement de réquisitionner des salariés grévistes d'ExxonMobil.

« Je tiens à l'exercice du droit de grève, donc les réquisitions ne sont évidemment pas une solution », souligne-t-il auprès de l'Agence France-Presse. « Après, je ne suis pas responsable de l'approvisionnement des Français en carburant, donc ma position est un peu plus facile que d'autres », ajoute le dirigeant syndical, rappelant que le mouvement social chez ExxonMobil et TotalEnergies est « très handicapant pour nombre de citoyens ».

Là, il y a une crispation, je ne souhaite pas l'escalade (...) J'espère qu'il va y avoir ouverture de négociations comme on le demande depuis la semaine dernière.

Le week-end dernier, M. Berger s'était attiré les foudres de syndicalistes en critiquant une grève « préventive » chez TotalEnergies. « On pense qu'il aurait fallu dès le départ privilégier le dialogue social et on continue de penser ça », précise-t-il ce mercredi auprès de l'AFP.

Réaction du président Macron Emmanuel Macron a assuré que la situation allait « revenir à la normale » dans la distribution de carburants « dans le courant de la semaine qui vient ». Le président français s'exprimait dans le cadre d'un entretien long sur la chaîne France 2, mercredi soir. Le chef de l'État a de nouveau appelé « à la responsabilité » la direction de TotalEnergies et la CGT, souhaitant que le syndicat à l'origine de la grève « permette au pays de fonctionner ». Il en appelle au « dialogue social » entre directions et syndicats. Ce dialogue « doit vivre », insiste Emmanuel Macron. « Mais je le dis très clairement : si le dialogue social n'aboutit pas dans les prochaines heures, nous réquisitionnerons. » Et de rappeler que cette crise n'a « rien à voir avec la guerre » en cours en Ukraine. Ce sont deux entreprises, Exxon et Total, « qui ont fait des profits importants parce que le contexte est bon pour ces entreprises, qui ont beaucoup distribué à leurs actionnaires et qui ont des négociations sociales en cours », a-t-il développé.

