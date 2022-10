France: les grèves dans les raffineries continuent et le pays manque de carburant

En France, les employés des raffineries TotalEnergies de Normandie, de Donges (notre photo), de Feyzin, de la Mède et le dépôt de Flandres ont reconduit leur mouvement.

Une station d'essence sur trois manque toujours d’un carburant aujourd’hui en France. Les grèves dans les raffineries continuent de toucher le pays. D’autres secteurs de l’énergie sont appelés à la grève. Le gouvernement a donc décidé d’engager des réquisitions d’ouvriers dans certaines usines, pour tenter de limiter ce manque de carburant. Et TotalEnergies fait un premier pas en avant dans les négociations ce matin avec les syndicats CGT et Force ouvrière (FO). À Donges, deuxième plus grosse raffinerie de l’Hexagone, ces annonces sont loin de calmer le mouvement de grève.

Avec notre envoyé spécial devant la raffinerie de Donges, Matthieu Bonhoure

Devant les grandes cuves de la raffinerie et les immenses cheminées métalliques, les salariés discutent et regardent leurs téléphones à l’affût d’une annonce. Ce matin, TotalEnergies fait un premier pas, une hausse de 6% des salaires l’année prochaine, et une prime exceptionnelle d’un mois. Jérémy Pavy, représentant CGT : « Il est presque insultant ce pas. Je vous rappelle que la revendication numéro un de la CGT, c’est un rattrapage de 10% de l’inflation sur 2022. Il faut aussi qu’il y a une volonté gouvernementale. »

TotalEnergies et sa très bonne santé financière

Des difficultés à négocier une hausse des salaires, alors que les salariés pointent du doigt la très bonne santé financière de TotalEnergies : « Aujourd’hui, on demande un juste partage et la question des salaires, elle est centrale en France. Elle n’est pas que sur TotalEnergies. Après si chez TotalEnergies, on n’arrive pas à augmenter les salaires, où est-ce que ça se fera en France, avec une entreprise numéro un du CAC40 », rappelle encore ce salarié.

Des salariés qui se sentent bafoués par leur direction

Une grève qui dure, et des salariés qui se sentent bafoués par la direction qui a fait fuiter de mauvais chiffres sur leurs salaires, selon Marin Guillotin, représentant de Force ouvrière : « Forcément, ils préfèrent charger la poudrière que de désamorcer avec de la négociation, chose qui est quand même assez simple à organiser. Le gouvernement qui annonce des réquisitions, c’est la goutte d’eau qui fait déborder le vase. Ça, c’est l’allumette de la poudrière. La contestation est légitime et on ne trouve rien de mieux que de nous envoyer bientôt les CRS pour nous envoyer au travail par la force ».

Les salariés annoncent déjà poursuivre la grève, tant qu’ils n’auront pas une hausse de 10% des salaires et une récupération de l’inflation sur l’année écoulée.

