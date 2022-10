Procès de l'ex-rebelle libérien Kunti Kamara: l'enquête française en débat

Procès de Kunti Kamara, jour 4. Cet ancien chef rebelle durant la guerre civile au Liberia est devant la cour d’assises de Paris depuis lundi 10 octobre. C’est la première fois que des crimes du conflit libérien sont jugés en France. Kunti Kamara était un responsable du groupe rebelle Ulimo dans les années 1990. Il est accusé de complicité de crimes contre l’humanité, torture et actes de barbarie.

Le major Romuald Peruggia était l’un des principaux enquêteurs français. Il s’est rendu au Liberia avec le juge d’instruction en avril 2019. C’était la première fois qu’une autorité judiciaire étrangère se rendait dans le pays pour enquêter sur la guerre.

Ils ont entendu des témoins, des victimes, effectué huit reconstitutions. Mais comment s’assurer des identités ? De la véracité des déclarations ? « Les reconstitutions aident à confronter les versions aux réalités de terrain. Nous cherchons aussi des témoins inédits », a expliqué le major Peruggia.

Car les témoignages sont à la base de l’accusation. Et c’est là-dessus que se sont concentrés les avocats de Kunti Kamara. L’ex-rebelle est accusé d’avoir abattu une femme soupçonnée de sorcellerie. Des personnes ont pointé sa tombe présumée. « On vous indique où se trouve un cadavre et vous ne creusez pas pour vérifier ? », demande Me Tarek Koraitem, l’avocat de Kunti Kamara. « Le juge d’instruction était décisionnaire de toute procédure », répond le major Peruggia.

Le chef rebelle et ses hommes sont accusés d’avoir tué un homme, ouvert sa poitrine à la hache et mangé son cœur. « On aurait pu chercher la preuve. Il n’y a eu ni analyse ADN, ni expertise téléphonique, ni prise d’empreintes digitales. Ce dossier est vide », a déclaré Me Tarek Koraitem.

L’enquêteur français a opposé les difficultés techniques, logistiques, le fait d’être hors de France, avec une police locale sans moyens. « La partie adverse n’avait qu’à demander ces actes elle-même », rétorque Me Sabrina Delattre pour les parties civiles. « Le dossier est solide, bien construit et les témoignages se croisent », dit-elle.

