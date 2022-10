France: des dîners coûteux organisés par Laurent Wauquiez, les écologistes saisissent la justice

Laurent Wauquiez, le patron des Républicains de la région Auvergne-Rhône-Alpes, est épinglé par le site Mediapart pour avoir organisé un dîner aux frais du contribuable. La somme est conséquente : 100 000 euros payés au début de l'été par la région.

Le groupe écologiste d'Auvergne-Rhône-Alpes, principal groupe d'opposition à la région, réclame des comptes au président Les Républicains (LR) de la région Laurent Wauquiez et va saisir la justice après la publication de l’enquête de Mediapartparue ce jeudi 13 octobre.

Le principal groupe d'opposition à la région, présidé par Fabienne Grébert, a annoncé vendredi 14 octobre dans un communiqué avoir alerté la Chambre régionale des comptes et préparer un signalement auprès « du procureur compétent » afin que « soit levé tout soupçon de détournement de fonds publics et de prise illégale d'intérêt ». Interrogé par l'AFP, le groupe écologiste précise que ce signalement sera transmis dans les prochaines heures au procureur de Lyon ou au Parquet national financier (PNF).

Plus de 1 000 euros par convive

Sur le fond de l'affaire, il s’agit d’une soirée organisée pour une centaine de convives invités au château de la Chaize, dans le Beaujolais. Des personnalités locales, des chefs d'entreprise ou encore des sportifs étaient autour de la table. Un événement qui fait grincer des dents au sein de la région. « Notre objectif était de créer de la synergie entre des acteurs qui n'ont pas l'habitude de se croiser ». Voilà comment l'entourage de Laurent Wauquiez justifie l'organisation de ce dîner. Mais c'est évidemment l'addition payée par la région Auvergne-Rhône-Alpes qui fait bondir les oppositions. Environ 1 100 euros par convives, selon les informations de Mediapart, confirmées par la région.

Le maire écologiste de Grenoble, Éric Piolle, dénonce une dérive : « Cela montre que Laurent Wauquiez est dans un autre monde. Il est prêt effectivement à dépenser plus de 1 000 euros par convive pour sa gloire personnelle puisque là, on est vraiment dans du réseautage pur et dur. »

« Dîner des sommets »

Un proche de Laurent Wauquiez explique que le patron de la région assume et qu'un autre repas de ce type baptisé « dîner des sommets » avait déjà eu lieu en mars dernier. C'était à l'institut Paul Bocuse, situé en banlieue de Lyon. C’est indécent pour Andréa Kotarac, président du groupe Rassemblement national de la Région. « À l’heure où les billets de train sont augmentés, à l’heure où le budget de la culture diminue, etc., à l’heure où 12 millions de Français n’arrivent pas à se chauffer, le prétendu président de la Région la mieux gérée de France, s’amuse bien avec l’argent des contribuables, voilà ! »

Au printemps dernier, la région Auvergne-Rhône-Alpes a effectivement supprimé 4 millions d'euros de subventions au monde de la culture.

