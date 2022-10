France: face à la crise sociale, Marine Le Pen joue la discrétion

Alors que la grève se poursuit chez TotalEnergie, sur l'ensemble des sites du groupe pétrolier, et que la crise sociale pourrait prendre une plus grande ampleur en France, la cheffe du Rassemblement national, Marine Le Pen, reste discrète depuis le début du mouvement. Pourtant, le pouvoir d’achat est l'un des thèmes de prédilection du parti d'extrême droite.

Ce n’est peut-être qu’un début : la CGT, FO, Solidaires, la FSU et les organisations de jeunesse Fidl, Unef, MNL et la Vie lycéenne appellent à une journée de grève et de manifestations interprofessionnelles mardi 18 octobre « pour l'augmentation des salaires et la défense du droit de grève ».

Rester au-dessus de la mêlée

Alors que la France pourrait être à la veille d'une crise sociale d’ampleur dans le pays, Marine Le Pen est restée bien discrète depuis le début de la semaine sur la question du climat social. Une stratégie totalement assumée. Car depuis les législatives, un principe guide la figure de l’extrême droite dans ses interventions médiatiques : plus la parole est rare, plus elle est écoutée. Une façon pour elle de rester au-dessus de la mêlée. « Quand on veut accéder à l’Élysée, on ne peut pas tout commenter tout le temps. Et puis, quand on n’a rien à dire, on s’abstient ! », décrypte un parlementaire de son camp.

Alors même si le pouvoir d’achat est l’un de ses thèmes de prédilection, la leader du Rassemblement national (RN) ne déroge pas à la règle sur la crise des carburants. Pas d'interview à la volée, peu de messages sur les réseaux sociaux. L'ex-candidate à la présidentielle a choisi une émission d'une heure dimanche à la télévision pour réagir à la dégradation du climat social en France.

Le pari du pourrissement

« Une façon de prendre de la hauteur, explique l'un de ses plus proches conseillers. Nous ne sommes pas un syndicat. On va voir comment le mouvement se déroule et surtout comment le gouvernement s'embourbe. »

Car au RN, on parie sur un pourrissement de la situation : « Mon intuition, c'est qu'Emmanuel Macron ne maîtrise plus rien, confie un député européen du RN. Il est sur un cheval de rodéo », poursuit-il. Et quand le président tombera, il faudra être prêt.

Le parti réfléchit déjà aux futures investitures en cas de dissolution de l'Assemblée, selon un cadre du parti qui y va de son pronostic : « Si les Français sont de nouveau appelés aux urnes demain, nous n’aurons pas 89 députés RN à l'Assemblée, mais 280. »

