France: le niveau des nappes phréatiques reste très bas

En France, l'été 2022 est terminé mais la sécheresse perdure. La majorité des nappes phréatiques reste à des niveaux très inférieurs à ceux de l'année dernière pour un mois d’octobre. Et il n'y a aucune certitude sur un hiver arrosé, alerte le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM).

Elles étaient déjà très sollicitées au printemps dernier. La sécheresse de l'été 2022 a aggravé la situation, et même les pluies de septembre n'ont rien pu arranger, à cause d'un sol trop sec. Elles n'ont pas pu recharger les nappes phréatiques.

Peu de régions sont épargnées. C'est dans le sud-est que la situation est la plus préoccupante. Déjà très bas, le niveau des nappes baisse encore. Plusieurs points d'eau sont à sec. Niveau en baisse aussi sur toute la moitié nord, dans le Poitou, et la vallée du Rhône. Mais situation stable en Corse et dans le Sud-Ouest. Et même amélioration autour du Languedoc.

« Limiter les prélèvements »

L'ensemble reste cependant préoccupant. Pour préserver les nappes, il y a une seule solution : « Limiter les prélèvements », assure le bureau de recherches géologiques et minières (BRGM). L'hiver approche, la période de recharge aussi. Météo France n'envisage encore aucun scénario précis concernant les précipitations. Mais « la tendance devrait s'inverser », rassure le BRGM.

Les premières à en bénéficier seraient alors les nappes dites réactives. principalement au sud du pays. Mais dans tous les cas, pour cela, il faudra des pluies « longues et abondantes » pour reconstituer des réserves durables.

