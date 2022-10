Pénuries de carburant en France: malgré les négociations, la grève continue chez TotalEnergies

La direction de TotalEnergies a convié jeudi soir une négociation sur les salaires en urgence avec quatre syndicats. Les négociations ont duré une bonne partie de la nuit. Certains syndicats sont ressortis convaincus de cette réunion, tandis que la CGT annonce la reconduite de la grève sur toutes les raffineries.

Ce que ces négociations n'ont pas donné, c'est une unanimité des syndicats. D'un côté, à leur sortie vers trois heures et demie du matin, les deux syndicats réformistes, la CFDT et la CFE-CGC se sont dits favorables à la dernière proposition de la direction. Selon elles, TotalEnergies consentirait à 7% d'augmentation de salaire et à une prime et une prime de 3 000 à 6 000 euros.

Les syndicats ont désormais jusqu'à la mi-journée pour consulter leur base et décider de signer ou non. La CGT a très vite annoncé reconduire la grève sur tous les sites. Le syndicat à la tête de la mobilisation avait claqué la porte des négociations un peu plus tôt. L'un de ses représentants dénonce une mascarade et avertit que cela ne changera rien à la détermination des grévistes.

Chez Esso-ExxonMobil, la grève avait été arrêtée jeudi à Fos-sur-Mer et le syndicat FO indique qu'il n'y a pas de grévistes ce matin sur le site de la raffinerie de Port-Jérôme-Gravenchon en Seine-Maritime. « Les salariés ont décidé de rentrer travailler, mais de mettre un ultimatum à la direction pour la négociation annuelle obligatoire du 6 décembre », a déclaré le délégué syndical centre FO chez Esso-ExxonMobil, Pierre-Antoine Auger. Un accord a été trouvé dès mardi entre la direction de Esso-ExxonMobil et deux syndicats majoritaires, dont la CFDT, mais pas avec la CGT, qui avait alors décidé de maintenir l'appel à la grève sur les deux sites.

Appel à une mobilisation dans le secteur des transports

Chez les grévistes, la colère a été exacerbée par les réquisitions de personnels pour limiter les pénuries. Du carburant a commencé à être acheminé depuis des sites de TotalEnergies et ExxonMobile en Normandie dans le nord de la France. Face à ces réquisitions, la CGT a intenté un recours en référé devant le tribunal administratif de Rouen, dont la décision était attendue vendredi matin. Malgré l'acheminement de carburant, le nombre de stations-services en difficulté ne refluait que faiblement, jeudi soir. 29% d'entre elles manquaient toujours de carburant.

En tout cas, le mouvement commence à faire tache d'huile donc. La CGT, FO, Solidaires, la FSU et des organisations de jeunesse appellent ensemble à une journée de grève et de manifestations mardi. Mobilisation « pour l'augmentation des salaires et la défense du droit de grève ». Le mouvement devrait notamment toucher le secteur des transports... du ferroviaire aux transports en commun parisien en passant par les chauffeurs routiers.

